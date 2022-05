Ausflugstipp Verlobungsinsel: Wo es im Harz eine Insel gibt und wie sie zu ihrem Namen kam

Der Harz hat viel zu bieten: unberührte Natur, Wanderwege, Seen und Fachwerkhäuser. Zwar gibt es im Harz kein Meer, doch eine Insel kann das Mittelgebirge trotzdem vorweisen. Und diese trägt den Namen "Verlobungsinsel." Doch wieso heißt sie so und was können Besucher dort entdecken?