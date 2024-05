Ein grausamer Fall von Tierquälerei beschäftigt die Polizei im Harz: Ein Kater wurde in Ilsenburg getötet und verstümmelt. Was die Tierrechtsorganisation Peta nun unternimmt und wo sich Zeugen melden können.

Ilsenburg/VS. Diese Nachricht hat für Entsetzen in Ilsenburg gesorgt: Wie die Polizei am Freitag (17. Mai) mitteilte, haben Unbekannte in Ilsenburg einen Kater getötet, dem Tier Kopf und Beine abgetrennt und den Torso im Vorgarten seines Besitzers an der Kroatenstraße abgelegt. Nun schaltet sich Peta („People for the Ethical Treatment of Animals“, englisch für „Menschen für die ethische Behandlung von Tieren“) in den Fall ein.

Die Tierrechtsorganisation setzt eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der Verantwortlichen führen. Die rot-weiße Hauskatze war zwischen Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25. April, verschwunden.

„Wir möchten potenzielle Zeugen ermutigen, bei Tiermisshandlungen nicht wegzusehen“, wird Fachreferentin Lisa Bechtloff in einer Mitteilung der Organisation zitiert. Wer wehrlose Vierbeiner quäle, schrecke „möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück“.

Täter könnte Freiheitsstrafe drohen

Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz – solche Delikte können laut Peta mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon (03941)67 42 93.

Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, kann sich zudem unter der Handynummer 0711/8 60 59 10 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de an die Tierrechtsorganisation wenden – auch anonym.