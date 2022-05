Exclusives Interview Video: TV-Comedians Boning und Hoëcker in Wernigerode - Was ihnen noch peinlich ist

Wigald Boning und Bernhard Hoëcker treten am 1. Juni in Wernigerode mit ihrem Programm "Gute Frage" auf. Zuvor jedoch besteigen sie den Wurmberg und den Brocken. Warum sie vor der Show wandern, wann es auf die Gipfel geht und welches "Codewort" genannt werden muss, um an Freikarten zu kommen, verraten sie im Interview.