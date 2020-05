Bei einem Verkehrsunfall zwischen Benzingerode und Wernigerode sind am Freitag zwei Personen ums Leben gekommen. Foto: Dennis Lotzmann

Bei einem schweren Verkehrsunfall kurz vor Wernigerode sind am Freitagvormitrag zwei Personen ums Leben gekommen.

Wernigerode l Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Freitagmorgen, 15. Mai, gegen 10 Uhr auf der Landesstraße 85 zwischen Benzingerode und Wernigerode zwei Personen tödlich verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte offenbar der Fahrer eines Skoda, der in Richtung Wernigerode unterwegs war, etwa 300 Meter vor dem Ortseingang Wernigerode ein Traktorgespann überholen, dessen Fahrer jedoch gerade nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Daraufhin kam es offenbar während des Überholvorgangs zu einer seitlichen Touchierung zwischen Skoda und Gespann. Der Skoda wurde daraufhin nach Abschluss des Überholvorgangs auf seiner Fahrspur abgestoppt. Anschließend soll der Fahrer - oder die Fahrerin - laut Zeugen mit vergleichsweise hoher Geschwindigkeit rückwärts gefahren sein, um wahrscheinlich Details des Unfalls mit dem Fahrer des Traktorgespanns zu klären. Dabei wurde ein herannahender Sattelzug übersehen, die raste mit hohem Tempo in den Pkw.

Beide Insassen des Skoda erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Fahrer des Traktors und des Sattelzuges blieben augenscheinlich unverletzt. Für die Unfallaufnahme, bei der auch noch ein Polizeihubschrauber Luftaufnahmen anfertigen soll, ist die Landesstraße 85 vorerst zwischen Benzingerode und Wernigerode in beiden Richtungen gesperrt.