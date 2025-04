Die Insolvenz des Automobilzulieferers Bohai Trimet hat im Harz Schockwellen ausgelöst. Was die Pleite für die Mitarbeiter des Unternehmens in Harzgerode und die Region bedeutet.

Nach Insolvenz von Automobilzulieferer im Harz: So stehen die Chancen für die Rettung von Bohai Trimet

Harzgerode/MZ. - Als der vorläufige Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann am Dienstagnachmittag, 22. April, erstmals vor die Belegschaft in Harzgerode tritt, ist die Stimmung schon tief im Keller, hat sich doch längst herumgesprochen, worum es in dieser Personalversammlung gehen wird.