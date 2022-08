Waldbrand in Schierke: Feuerwehr versucht, mit Löschhubschrauber die Flammen einzukesseln

Auch am Freitagabend gibt es noch keine Entwarnung in Schierke. Der Waldbrand, der auf einer Fläche von 13 Hektar im Nationalpark Harz wütet, ist zwar beherrschbar, aber noch längst nicht besiegt.

Schierke - Die Löscharbeiten im Nationalpark Harz bei Schierke haben den ganzen Freitag angedauert. „Wir halten die Flammen in Schach“, so Wernigerodes Stadtwehrleiter Marco Söchting am Abend gegenüber der Volksstimme. Es brenne aber nach wie vor in dem Waldgebiet oberhalb des Schierker Bahnhofs.