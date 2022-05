Wanderer gegen Krebs starten zum Endspurt im Harz

Blankenburg - Der Endspurt für die Aktion „Wandern gegen den Krebs“ beginnt. So sind am Wochenende und noch bis Ende August einige Stempelstellen wie am Kloster Michaelstein oder an der Regensteinmühle immer wieder mit Helfern besetzt, die das Projekt Wanderern vorstellen. Wie Initiator Uwe Lauer berichtet, sind am Freitag (13. August) etwa die beiden Wanderkaiser Sigmarius der Erste (Sigmar Schleef) und Andy der Erste (Andy Pfeiffer) von den Volleyball-Freunden der Blütenstadt an der Oberen Mühle am Großen Schloss zu treffen.