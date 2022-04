Harzgerode erstattet nach Diebstählen Anzeige

Es ist von einer "Entkugelung" die Rede: Wiederholt sind Stationen am interaktiven Erlebnisweg „Harzgeröder KUGELsPASS“ beschädigt worden. Geblieben sind ein paar Schraubstifte und ein hoher finanzieller Schaden.

Harzgerode/MZ - „Irgendwann ist das Maß voll“, sagt Uwe Schmidt, der Leiter der Stadtinformation in Harzgerode. Und „irgendwann“, das war jetzt. Nachdem der Spielplatz am Schlossberg, die Erlebnisstationen und Beschilderung entlang des interaktiven Erlebnisweges „Harzgeröder KUGELsPASS“ seit seiner Eröffnung wiederholt Sachbeschädigungen und Diebstahl ausgesetzt war, hat die Stadt nun Anzeige erstattet.

„Regelrechte Entkugelung des Weges“

„Kriminalität muss man anzeigen“, sagt Schmidt. Er spricht von einer „regelrechten Entkugelung des Weges“: Mehr als 20 der metallenen Kugeln, die als Schmuckelemente an den Stationen befestigt waren, fehlen inzwischen. Auch von den Informationstafeln, die vor noch gar nicht allzu langer Zeit auf den Parkplätzen an der Wallstraße und am Torteich aufgestellt wurden, wurden sie abmontiert. Geblieben sind die Schraubstifte.

Ein paar der bereits im vergangenen Jahr entwendeten Kugeln, die nach der Demontage weggeworfen wurden, tauchten zwar wieder auf, aber stark beschädigt. Darüber hinaus ist eine der Sprachboxen defekt. Per Kurbel werden sie angetrieben, daraufhin kann man sich die Erläuterungen an den einzelnen Stationen in mehreren Sprachen und einer Kinderversion anhören. Die Kurbel aber sei überdreht worden, sagt Schmidt. Er geht davon aus, dass die nicht mehr zu reparieren ist. „Wenn das Hauptteil kaputt ist, reden wir von Neuanschaffung“, sagt er.

6.000 Euro Schaden

Das Ganze ist nicht nur ärgerlich, sondern hat auch einen erheblichen finanziellen Schaden angerichtet. Aufsummiert beläuft der sich ihm zufolge auf 6.000 Euro, die Sprachbox allein hat einen Wiederbeschaffungswert von 1.700 Euro. „Bestandteil der Gewährleistung ist Vandalismus nicht“, sagt er. Auch wenn die Kugeln nur aufgeschraubt waren. Sofern sie ersetzt würden, bleibe, sie festzuschweißen, so Schmidt, der hofft, den Schaden über die Versicherung regeln zu können. Die Polizei ermittelt derweil wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und sucht Zeugen.

Immerhin: An der Zertifizierung des „Harzgeröder KUGELsPASS“ als Qualitätswanderweg ändern die Diebstähle nichts. Anfang des Jahres erhielt er das Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“. „Die Schmuckelemente sind zum Glück nicht ausschlaggebend“, sagt Schmidt, bei der Zertifizierung gehe es vorrangig um die Wegbeschaffenheit und Erlebnischarakter. Was im Umkehrschluss aber auch heißt: Die Hörstationen sollten alle laufen.

Hinweise zum Diebstahl, zu Tatverdächtigen und zum Verbleib der Kugeln erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter 03941/67 42 93.