Video: Der Jakobsweg im Harz - welche Pilgerrouten es zu entdecken gibt

Einige Pilgerwege gehören zu den sogenannten Kulturrouten. Durch Wernigerode verlaufen sogar zwei dieser Routen. Was dahintersteckt und warum es in der bunten Stadt im Harz dazu nun eine Ausstellung gibt, erklärt Jens Friedrich von der Wernigerode Tourismus GmbH.

Wernigerode - Pilgern wird immer beliebter. Und gepilgert werden kann nicht nur in Spanien auf dem Jakobsweg, dem wohl berühmtesten aller Pilgerweg, sondern in ganz Europa, in Deutschland und sogar im Harz.