Auf neue Streiks müssen sich am Donnerstag die Sparkassen-Kunden in Sachsen-Anhalt einstellen. Wir zeigen, welche Sparkassen im Land besonders betroffen sind.

Oschersleben/Staßfurt/Wernigerode (vs) - Die Gewerkschaft Verdi ruft im Rahmen der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes am Donnerstag, 16. März, Beschäftigte der Sparkassen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Warnstreik auf. Dies geht aus einer Mitteilung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft hervor.

Demnach soll sich „die Zinslage für die Sparkassen erheblich gebessert" haben, heißt es von Seiten Verdis. "Die Beschäftigten haben trotz Corona-Pandemie und anderen widrigen Umständen in den letzten Geschäftsjahren hervorragende Arbeit geleistet“, so der Gewerkschaftssekretär Tillmann Kubitz.

Sparkassen-Streik: Zahlungen eingefroren

Wie schon in der Tarifrunde 2020 sollten die Beschäftigten der Sparkassen ein "Sonderopfer erbringen", wie es in der Mitteilung weiter heißt. So sollten Erhöhungen erst zum 1. Januar 2024 und zum 1. Februar 2025 in Erscheinung treten. Zusätzlich solle die Sparkassensonderzahlung in den Jahren 2023 und 2024 auf dem materiellen Niveau eingefroren werden.

Besonders betroffen von den Streiks am Donnerstag sind in Sachsen-Anhalt die Harzsparkasse, die Bördesparkasse und die Salzlandsparkasse.