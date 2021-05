Warten auf niedrige Inzidenz: Blankenburgs Freibäder für die neue Saison flott gemacht

Das Biologische Freibad Am Thie in Blankenburg und das Sommerbad in Derenburg sind für die neue Saison flott gemacht worden. Nun fehlt es einzig noch an einem konkreten Eröffnungstermin. Und den bestimmt die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie - mit einer dauerhaften Inzidenz unter 100.

Blankenburg/Derenburg - „Wenn es nach uns gehen würde, könnten wir sofort öffnen“, sagt Andreas Grubauer. Der Leiter des Biologischen Freibades Am Thie in Blankenburg hat die weitläufige Anlage mit seinen Kollegen wieder auf Vordermann gebracht und ist für die Saison gerüstet. Während Andreas Grubauer den Saugroboter noch durch die Becken fahren lässt, erledigt Michael Heinemann noch letzte Reparaturen, unter anderem an Treppenstufen, die sich gelockert hatten. Derweil präsentieren sich nicht nur die große Liegewiese und das Volleyballfeld bestens präpariert: Neben dem Schwimm-Meister-Häuschen ist zum Beispiel eine große Überdachung neu errichtet worden. Dort können sich künftig junge Familien mit ganz kleinen Kindern in den Schatten zurückziehen und beispielsweise in einer Mikrowelle auch Baby-Breie erwärmen.

Andreas Grubauer beim Montieren eines Zahnriemens am Poolroboter, der die Becken im Biobad reinigt. Foto: Jens Müller

Wasserpflanzen als biologische Filter

„Meine besten Mitarbeiter“, wie Andreas Grubauer die Wasserpflanzen in den abseits gelegenen Klärteichen scherzhaft nennt, haben den letzten heißen Sommer bestens überstanden und sich prächtig entwickelt. Sie sorgen dafür, dass das Badewasser im Biobad die strengen Grenzwerte nach wie vor einhält – und das ganz ohne Chlor. Selbst in den vergangenen heißen Sommern sei die Wasserqualität immer hervorragend gewesen.

Eintritt nur mit Negativ-Test

Wenn am kommenden Dienstag, 25. Mai, die behördliche Abnahme durch die Kreisverwaltung erfolgen sollte, wäre Blankenburgs Freibad rein theoretisch startbereit. Für den konkreten Öffnungstermin müssen allerdings erst die Corona-Infektionen im Harzkreis dauerhaft auf eine Inzidenz unter 100 sinken. „Unser Hygienekonzept steht“, erklärt Dagmar Kamp, die Leiterin des Blankenburger Tourismusbetriebs (BTB). Konkret sieht es vor, dass Besucher vorerst nur mit einem aktuell gültigen Corona-Schnelltest ins Bad eingelassen werden und sich dort auch an weitere Hygieneregeln halten müssen. Für diese Tests gibt es in Blankenburg drei Möglichkeiten: bei RM Balance, in der Apotheke im NordharzCenter und in der Sonnenapotheke (siehe Info-Kasten Corona).

Letzte Arbeiten im Freibad am Thie in Blankenburg. Michael Heinemann richtet Treppenstufen und verlegt das Pflaster neu. Foto: Jens Müller

Schwieriger wird es da schon für die Besucher des Sommerbades in Derenburg. Für einen Corona-Schnelltest müssten sie nach derzeitigem Stand nach Wernigerode, Blankenburg oder Halberstadt fahren. Hierfür werde noch nach einer praktikablen Lösung gesucht. Allerdings dürfte sich selbst ein Umweg lohnen: Denn Heiko Hansen und Stephan Fricke haben in den zurückliegenden Wochen und Monaten das Areal des Sommerbades sichtlich verschönert.

Dornenhecken sind gerodet worden

Und dabei haben sie auch einen echten Kraftakt bewältigt: „Die alten Dornenhecken sind endlich weg“, freuen sich die beiden darüber, die bis zu drei Meter dicken Gewächse, die zum Teil auch schon Schäden angerichtet hatten, gerodet zu haben. „Damit entfallen künftig auch Tonnen von Grünschnitt“, so die beiden Bad-Mitarbeiter. Als größte Vorteile sehen sie allerdings, dass sich Kinder nun keine Dornen mehr einreißen, aufblasbare Wasserbälle heil bleiben und Muttis einen besseren Blick auf ihre Jüngsten haben. Als Ersatz wurden übrigens Liguster in die Erde gebracht. Rund 1000 Pflanzen begrenzen nun die Badebecken und Liegewiesen.

Umkleiden gefliest

Richtig luftig und aufgeräumt präsentiert sich auch der Eingangsbereich links und rechts der Fahrradständer. Dort sind die wild wuchernden Brombeerbüsche und die Hecken Geschichte. Stattdessen ziert frischer Rasen dieses Areal, das nun auch von der Liegewiese besser einsehbar ist. Die Bäume, allen voran die beiden großen Kastanien, erhielten einen professionellen Pflegeschnitt und eine Kronensicherung. Bestens präpariert präsentieren sich das Fußball- und das Beachvolleyballfeld. An Becken und der Rutsche mussten kleinere Reparaturen vorgenommen werden. Ebenfalls Hand angelegt haben die beiden am Flachbau, in dem die Toiletten und Umkleiden untergebracht sind. Dort wurde ein neues Rolltor für die Werkstatt eingebaut und die Dachentwässerung in Ordnung gebracht. Die Wände und Fußböden der Umkleiden bekamen erstmals Fliesen, neue Bänke sowie neue und abschließbare Türen.

Das Team des Derenburger Freibades mit Heiko Hansen (links) und Stephan Fricke (rechts) mit BTB-Chefin Dagmar Kamp. Foto: Jens Müller

Auf sparsamere LED-Technik ist die Beleuchtung im Bad umgestellt worden. Außerdem wurden zwei neue Pumpen, mehrere Schieber für die Pumpenanlage sowie eine neue komfortable Mess-Regelanlage installiert. Sie zeigt nun auf einem Display unter anderem Temperatur, ph-Wert und den Desinfektionsgrad an.

Neue Edelstahl-Rutsche in Sicht

BTB-Chefin Dagmar Kamp zollte ihren beiden Mitarbeitern ein großes Lob für ihr Engagement, das Sommerbad weiter zu verschönern. Und es soll sogar noch besser werden, wie sie ankündigte. So sind die Tage der blauen Kunststoff-Rutsche gezählt. „Im September bekommt das Bad eine neue Rutsche aus Edelstahl“, kündigte sie bereits an. Außerdem werde aufgrund zahlreicher Beschwerden – sowohl im Biobad Blankenburg als auch in Derenburg – ein Wechsel beim Betreiben des Kiosks für das nächste Jahr angestrebt.

Dauerkarten der Vorsaison weiter gültig

Dagmar Kamp verweist darauf, dass aufgrund der anhaltenden Corona-Einschränkungen alle verkauften Dauerkarten der vergangenen Saison auch für die neue Saison gelten. Saisontickets und Zehnerkarten gibt es bereits im Vorverkauf in der Touristinfo im Kleinen Schloss.