Senioren mit geringer Rente und Geringverdiener können Wohngeld beantragen: In Wernigerode ist die Behörde dafür nun aber eine Woche lang nicht erreichbar. Was Antragsteller jetzt beachten hat.

Wernigerode. - Die Wohngeldstelle in Wernigerode bleibt bis Freitag, 21. März, geschlossen. So soll laut Stadtverwaltung die Bearbeitungszeit der Anträge verkürzt werden - diese stapeln sich in der Behörde an der Schlachthofstraße 6. Das hat mehrere Gründe.