Warum beim Rasentraktorrennen in Stapelburg der Notarzt im Einsatz war

Stapelburg. - Offiziell war es die 19. Harzmeisterschaft der Rasentraktor-Rennfahrer, die am Sonnabend in Stapelburg stattfand. Inoffiziell war es für die Gastgeber das 20. von ihnen veranstaltete Rennen, denn die Premiere - damals noch auf einem Kurs zwischen alten Rinderställen - war seinerzeit eher als Rahmenprogramm für einen Tag der offenen Tür der Feuerwehr geplant. Als diese unerwartet auf gute Zuschauerresonanz stieß, machten die Stapelburger daraus eine imposante Rennserie und feierten daher am Wochenende einen runden „Geburtstag“.