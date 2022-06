Was Teilnehmer bei Harz-Gebirgslauf 2021 in Wernigerode erwartet

Wernigerode - Vor der 43. Auflage des Harz-Gebirgslaufs (HGL) am zweiten Oktober-Wochenende steht fest: Statt der üblichen knapp 4000 Teilnehmer werden nur etwa halb so viele Sportler an der Himmelpforte in Wernigerode starten. „Mehr lässt die Corona-Pandemie leider nicht zu“, sagt Dietmar Ristau. Der Marketingverantwortliche des HGL-Vereins verweist zudem auf einschneidende Änderungen.