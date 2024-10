Der winterliche Harz lockt zur Weihnachtszeit mit stimmungsvollen Märkten in Goslar und Wernigerode. Die IG Schienenverkehr Osterfriesland bietet mit dem Weihnachtsexpress zwei Sonderzüge zu den beliebten Zielen an.

Wernigerode/Goslar. - Ein Ausflug in den winterlichen Harz lohnt sich besonders zur Weihnachtszeit. Vor allem die Weihnachtsmärkte in Goslar und Wernigerode ziehen Gäste aus ganz Deutschland in ihren Bann. Daher bietet die IG Schienenverkehr Ostfriesland einen Weihnachtsexpress an, der die beiden beliebten Ziele ansteuert.

Ein erster Zug, der am 7. Dezember fährt, war bereits innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde nun ein zweiter Weihnachts-Express organisiert. Dieser fährt genau eine Woche später, am 14. Dezember. Weitere Infos und noch verfügbare Tickets finden Sie hier.

Welche Route fährt der Weihnachtsexpress in den Harz?

Start der Reise ist am frühen Morgen in Münster. Von dort aus geht über Rheine, Lingen, Meppen, Lathen, Papenburg, Leer, Augustfehn, Westerstede-Ocholt, Bad Zwischenahn, Oldenburg, Hude, Delmenhorst und Bremen weiter in den Harz. Die Fahrgäste können dann frei entscheiden, ob sie ihren Aufenthalt in Goslar oder Wernigerode verbringen möchten.

Weihnachtsexpress in den Harz: Die geplanten Fahrzeiten*

Abfahrt Münster Hbf: 05.30 Uhr

Ankunft Goslar: 11.45 Uhr

Ankunft Wernigerode: 12.30 Uhr

Abfahrt Wernigerode: 17.30 Uhr

Abfahrt Goslar: 18.30 Uhr

Ankunft Münster Hbf: 00.30 Uhr

* Die Zeiten sind von der Deutschen Bahn noch nicht bestätigt. Die genaue Fahrzeiten der Zwischenbahnhöfe werden noch rechtzeitig vor der Fahrt bekanntgegeben.

Was erwartet die Gäste während der Fahrt im Weihnachtsexpress?

Der Weihnachts-Express setzt sich aus gemütlichen Abteilwagen zusammen. In der Mitte des Zuges ist der Bar- und Tanzwagen zu finden. Dort wartet das Zug-Team mit Warm- und Kaltgetränken sowie kleinen Snacks auf seine Fahrgäste. Ein DJ sorgt für gute Stimmung, bevor es ins muntere Weihnachtsgetümmel in Wernigerode und Goslar geht.

Wie viel Kosten die Tickets für den Weihnachtsexpress?

Die Fahrtkosten für Hin- und Rückfahrt liegen bei 89 Euro. Kinder zahlen die Hälfte, sprich 44,50 Euro.