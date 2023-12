In der Adventszeit haben Reisebusse Wernigerode wieder für sich entdeckt. Busse strömen in die Harzstadt – mit hohem Konfliktpotenzial.

In der Adventszeit stehen die Reisebusse auf dem Angerparkplatz in Wernigerode eng beieinander.

Wernigerode. - Von wegen Reisebusflaute in Wernigerode: Zumindest in der Adventszeit zeigt sich auf dem Angerparkplatz ein ganz anderes Bild. Der Weihnachtsmarkt der Harzstadt lockt. Und Reisebusse über Reisebusse parken auf dem Besucher-Großparkplatz – vor allem an den Nachmittagen und am Wochenende. Und das führt nicht selten zu Konflikten mit anderen Autofahrern.