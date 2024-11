Der Ablauf des Christinenteichs in Elbingerode muss dringend ausgetauscht werden. Der Angelsportverein hilft bei den Vorbereitungen mit: Mitglieder haben die Fische aus dem Teich kurzzeitig umgesiedelt.

Die Angler beim Abfischen des Christinenteichs in Elbingerode.

Elbingerode. - Weil der Mönch am Oberen Christinenteich in Elbingerode seit langer Zeit marode ist, muss dieser Ablauf, der den Durchfluss zwischen dem Oberen und Unteren Christinenteich reguliert, dringend ausgetauscht werden. Damit die Stadt Oberharz am Brocken, der die Gewässer gehören, den Mönch wechseln kann, muss das Wasser zunächst bis zu einem gewissen Punkt abgelassen und der Teich abgefischt werden. Das übernahmen Mitglieder des Angelsportvereins (ASV) Oberharz und vom Anglerverein Elbingerode.