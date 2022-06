Wenn Eltern ohne ihr Kind weiterleben müssen

Silke Ackermann (51) musste vor zwölf Jahren einen Schicksalsschlag verkraften: Ihr Sohn Eric starb an einem Hirntumor. Wie geht sie mit diesem Verlust um?

Erics Grab in Bitterfeld.

Wernigerode/Bitterfeld - Es war ein ganz normaler Dienstagnachmittag, als ich durch den Wald zum Wernigeröder Schloss lief. In dem kleinen Eine-Welt-Laden wurde mir vom Inhaber das Buch „Oskar und die Dame in Rosa“ empfohlen und in Kurzform beschrieben.