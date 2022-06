Challenge Wernigerode: Sternekoch Robin Pietsch im Duell bei der RTL-Serie „Snackmasters“

Wernigerodes Sternekoch Robin Pietsch war am Sonntag in der ersten Episode des neuen RTL-Formats „Snackmasters“ zu sehen. In der Sendung musste er einen klassischen Burger mit Pommes von Burger King nachmachen. Klingt einfach? War es aber nicht. Außerdem verrät er auf Volksstimme-Nachfrage, dass er im Oktober noch einmal bei „Snackmasters“ zu sehen ist.