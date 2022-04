Vandalismus Wernigerode: Unbekannte beschmieren Stadtmauer und Schalentürme mit Graffiti

Die Anwohner am Wernigeröder Burgberg sind verärgert. Seit einiger Zeit nutzen junge Leute den idyllischen Park an der Stadtmauer als Treffpunkt. Lärm, Müll, Schmierereien sind seither an der Tagesordnung.