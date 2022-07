Wernigerode wählt neuen Oberbürgermeister: Ist Thomas Schatz der Richtige?

Acht Kandidaten wollen bei der Wahl am 3. April neuer Oberbürgermeister von Wernigerode werden. Die Harzer Volksstimme stellt sie mit ihren Zielen vor. Heute: Thomas Schatz, der für die Linke ins Rennen geht.

Täglich zwei Stunden spazieren gehen – so hält sich Thomas Schatz (Die Linke) seit zwei Jahren fit. Vor einigen Tagen umrundete der 48-Jährige sogar Wernigerode zu Fuß.

Wernigerode - „Das ist keine Spaßkandidatur“, sagt OB-Kandidat Thomas Schatz (Die Linke) und räumt mit den Gerüchten auf, er würde es mit seiner Bewerbung für das Oberbürgermeister-Amt in Wernigerode nicht ganz so ernst nehmen. „Ich weiß nicht, woher das kommt, wahrscheinlich, weil ich ein lustiger Kerl bin“, so der 48-Jährige.