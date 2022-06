Wernigerodes Wasserwehr in Bereitschaft nach Dauerregen im Harz

Der Holtemme-Pegel in Wernigerode steigt nach andauernden Regenfällen. So sieht die Hochwasser-Lage im Harz aus:

Wernigerode - Bange Blicke gen Himmel begleiten am Montag (30. August) den steigenden Pegel der Holtemme in Wernigerode. Das sonst dahinplätschernde Flüsschen hat laut Daten des Landesbetriebs für Hochwasserschutz am Nachmittag um 14.45 Uhr die Marke von 70 Zentimetern an der Steinernern Renne geknackt – Alarmstufe II.