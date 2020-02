"Victoria" hat im Harz unter anderem für Behinderungen auf der L354 und auf der Bundesstraße 245 gesorgt.

Wernigerode (md/muß) l Ein schwerer Sturm hat im Harz zu Behinderungen und Beschädigungen geführt. Unter anderem sei das Dach einer Betriebshalle in Wernigerode (Landkreis Harz) abgedeckt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar. Zudem seien mehrere Bäume umgestürzt. Wegen umgestürzter Bäume sind noch immer mehrere Straßen gesperrt. So die L99 zwischen Elend und Schierke, die L354 zwischen Elbingerode und Drei Annen Hohne in beide Richtungen und die Bundesstraße 245 zwischen Heimburg und Elbingerode.

Feuerwehrleute könnten wegen des noch anhaltenden Sturms und der Gefahr weiterer umstürzender Bäume die Schäden zunächst jedoch nicht beseitigen, sagte der Polizeisprecher am Morgen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hält das stürmische Wetter weiter an. In der Nacht zu Dienstag sei in den oberen Berglagen mit orkanartigen Böen um die 110 Stundenkilometer zu rechnen.