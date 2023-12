Besonderes Event im Oberharz Whisky-Tasting in der Baumannshöhle geplant

Der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken bietet in der Baumannshöhle eine besondere Veranstaltung an. In den Tiefen findet ein Tasting statt. Auch aus einem der dort eingelagerten Fässer können Besucher probieren.