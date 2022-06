Wie Blankenburgs Geschichte auf dem Waldfriedhof erkundet werden kann

So funkioniert's: An 23 Gräbern auf Blankenburgs Waldfriedhof können Besucher mit ihren Smartphones QR-Codes scannen. Darüber werden sie auf die Internetseite des Gymnasiums Am Thie weitergeleitet, wo sie Informationen in Text und Bild sowie zeitgenössische Dokumente zu den Persönlichkeiten finden.

Foto: Holger Manigk