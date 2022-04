Wie eine Familie aus Antalya einem Hotel in Ilsenburg (Harz) neues Leben einhaucht

Raus aus dem türkischen Großstadtdschungel, rein in die Harzer Kleinstadt: Die Familie Bulut baut sich mit einem Hotel in Ilsenburg eine neue Existenz auf.

Ilsenburg - Urlaub in der Türkei ist beliebt – auch in Corona-Zeiten. Laut statistischem Zentralamt des Landes reisten allein im Jahr 2021 rund 3,1 Millionen Gäste aus Deutschland ein. Familie Bulut aus der Hafenstadt Antalya wählte lieber die Gegenrichtung. Sie flog in den Ferien gern nach Deutschland. Hier gefiel es ihr so gut, dass sie in die Bundesrepublik ausgewandert ist – in das beschauliche Ilsenburg.