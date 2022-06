Wie Investor Thomas Rader Schierke und den Harz voranbringen will

Investor Thomas Rader sieht nach wie vor viel Potenzial in Schierke und dem Harz ? auch wenn die Corona-Pandemie sich auf seine neues Bauprojekt und die Eröffnung seines Restaurants in dem Brockenort ausgewirkt hat.

Schierke - „Ich glaube an Schierke. Und nicht nur das. Ich glaube an den ganzen Harz“, sagt Thomas Rader überzeugt. Nach der Eröffnung seiner Ferienhäuser 2015 und der Ferienwohnungen samt italienischem Restaurant 2020 steckt der Niedersachse gerade mitten in seinem dritten Projekt im Brockenort. An der Alten Wernigeröder Straße entstehen vier Doppelhäuser mit jeweils 90 bis 100 Quadratmetern Wohnfläche. Drei Millionen Euro hat der 56-Jährige mit seiner Frau investiert. „Im Moment sieht es zwar noch ziemlich nach Baustelle aus“, so der in Burgdorf bei Hannover lebende Investor. „Aber wir kommen gut voran.“ Schon im Oktober wolle er hier die ersten Feriengäste begrüßen.