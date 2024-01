Im Volksstimme-Interview spricht Bürgermeister Ronald Fiebelkorn über laufende Vorhaben der Stadt Oberharz am Brocken, den Haushalt und was dieses Jahr die Einwohner erwartet.

Wie weit die Pläne für das Harzbad im Oberharz sind und was Einwohner dieses Jahr erwartet

Das Harzbad in Benneckenstein soll mit einer Saunalandschaft revitalisiert werden.

Oberharz - Wie lief es für die Stadt Oberharz das Jahr 2023 in der Rückschau?Ronald Fiebelkorn: Wo fängt man an, wo hört man auf: Es gab noch die Ausläufer der Pandemie und allgemein die Flüchtlingssituation auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu bewältigen. Wir haben das vorläufige Konzept der Stadt Oberharz am Brocken zur Vorbereitung auf mögliche langanhaltende Krisen (Stromausfälle, Wassermangel oder Wärmestuben) und Katastrophen final zum Abschluss bekommen. Anfang 2023 wurden verschiedene Szenarien durchgespielt, wie man Leute akquirieren und Krisen managen kann. Auf diesem Gebiet haben wir intensiv mit dem Landkreis und den ansässigen Firmen und Versorgern zusammengearbeitet.