Winter kehrt zur Weihnachtszeit in den Harz zurück 

Wernigerode (tt) - Pünktlich zu Weihnachten hat es in der Nacht von Freitag (24. Dezember) auf Sonnabend (25. Dezember) im Harz geschneit. Die Dächer der Stadt Wernigerode sind schneebedeckt. Der Winter ist zur Weihnachtszeit im Harz mit Schnee zurück gekehrt.

Die Temperaturen lagen heute, laut dem Deutschen Wetterdienst, zwischen -5 und -2 Grad. Am Sonntag (26. Dezember) sollen die Temperaturen noch einmal knapp unter 0 Grad liegen. Außerdem bringt der zweite Weihnachtsfeiertag Sonnenschein.

Die Temperaturen gehen am Morgen auf -7 Grad zurück und steigen im Laufe des Tages auf -3 Grad. So stehen die Chancen gut, dass der Schnee auch noch am zweiten Weihnachtsfeiertag liegen bleibt. Der Deutsche Wetterdienst warnt jedoch vor glatten Straßen.

Ab Montag (27. Dezember) werden die Tage wieder wärmer und damit schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass der Winter länger im Harz bleibt. Ganz im Gegenteil, es soll regnen, viele Wolken und nur wenig Sonne geben. Am Montag betragen die Höchstwerte 2 Grad, die Tiefstwerte -3 Grad. Der Wind weht leicht aus Südwest.