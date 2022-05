Veranstaltungen Schierker Wintersportwochen locken mit Ice-Show, Iglufest und Schlittenhunden

Die Schierker Wintersportwochen starten am 29. Januar. Drei Wochen lang werden täglich am Fuße des Brockens Veranstaltungen rund um das Thema Wintersport angeboten. Welche das sind und was neu in diesem Jahr ist, verrät Roman Müller von der Wernigerode Tourismus GmbH.