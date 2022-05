Wohin mit dem Hundekot im Harz?

Die Entsorgung des Hundekots ist auch in der besonders hundefreundlichen Tourismusregion Harz ein Problem.

Oberharz am Brocken (us) - Touristen werden auf Wandermöglichkeiten mit Hund hingewiesen, Vierbeiner mit einem Frisbee glücklich gemacht, auf dem das Logo der Region prangt: Der Harz vermarktet sich als ausgesprochen hundefreundliche Region. Doch auch in dieser vermeintlichen Idylle wird ein Umstand zum Politikum: die stinkenden Häufchen der touristischen Vierbeiner. Oder besser gesagt, deren Entsorgung.