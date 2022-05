Wohnprojekt in Derenburg: Hausbau mit Stroh für bessere Klimabilanz

Monika und Jörg Krebs setzen bei einem Neubau auf ihrem Grundstück in Derenburg auf Strohballen und Lehm - um CO2 zu sparen.

Derenburg - Eine Fachwerkhaus-Ruine hat lange die Ecke Ueckerstraße/ Kornstraße in Derenburg verschandelt. Anfang August sollen an der gleichen Stelle die ersten Mieter einziehen – in einen Neubau aus Stroh und Lehm.