Für das Fachwerkhaus in Wernigerodes malerischer Altstadt wird ein neuer Besitzer gesucht. Restaurant, Wohnhaus, Ferienwohnung – was wird aus dem fast verlassenen Gebäude?

Wernigerode. - Der Putz bröckelt. Die Fachwerkbalken biegen sich unter der Last der Jahrhunderte. Was sich hinter der schweren Holztür am Oberpfarrkirchhof 4 verbirgt, wissen die wenigsten. Seit dem Auszug der Kinderbibliothek aus dem Seitenflügel ist die kleine Villa auf Wernigerodes Gründungshügel – dem Klint – so etwas wie der jüngste Lost Place der Stadt. Das soll sich ändern.