Neue Chance für beliebtes Ausflugsziel im Harz Zwei Ballenstedter wollen die Roseburg retten
Mit Eigeninitiative und Herzblut kümmern sich zwei Ballenstedter um die Pflege und Instandhaltung der Roseburg. Ein Förderverein soll gegründet werden, um die historische Parkanlage langfristig zu erhalten. Erste Veranstaltungen soll es im Advent geben.
Aktualisiert: 04.11.2025, 08:47
Rieder/MZ. - Enttäuschte Besucher der Roseburg machen ihrem Ärger Luft: Die Anlage sei „ziemlich heruntergekommen“, schreibt ein Nutzer auf der Online-Plattform TripAdvisor, „von Jahr zu Jahr verschlechtert sich der Zustand“, kommentiert ein anderer. Matthias Janssen und Benedict Lämmerhirt wollen, dass es wieder anders wird. Dass Menschen gern hierher kommen. Und die zwei Ballenstedter tun etwas dafür.