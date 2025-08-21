Wochenlang hat die Polizei im Harz nach zwei vermissten Senioren – jetzt herrscht traurige Gewissheit. Beide Männer wurden tot entdeckt, einer ganz in der Nähe seines Wohnorts. Was dazu bereits bekannt ist.

Zwei Schicksale, ein trauriger Ausgang: Vermisste Senioren im Harz gefunden – beide tot

Die Polizei suchte mehrfach mit Unterstützung eines Hubschraubers nach den beiden verschwundenen Senioren.

Darlingerode/Quedlinburg/Ditfurt. - Die Männer - beide 76 Jahre alt - waren seit Juli verschwunden. Zunächst am 10. Juli ein Mann aus Quedlinburg. Am 25. Juli dann der Bewohner einer Senioren-Wohneinrichtung in Darlingerode. Die Polizei suchte mehrfach mit Bodenkräften, Hubschrauber und Fährtenhunden - erfolglos.