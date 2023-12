Biederitz. - „Gerade sind wir mit dem Laub so gut wie durch, da fängt es schon mit dem Schnee an“, sagte Bürgermeister Kay Gericke (SPD). „Aber wir sind vorbereitet.“ Etwas Schnee gab es ja schon in den vergangenen Tagen, aber auch die dicken Flockenwirbel können nun kommen. Die Mitarbeiter des Bauhofs halten sich zum Winterdienst bereit.

Sukzessive hatte die Gemeinde in den vergangenen Jahren die Technik angeschafft, -um den Winterdienst wieder selbst erledigen zu können. Die Fahrzeuge wurden in den zurückliegenden Tagen umgerüstet, und noch einige kleinere Reparaturen erledigt.

Einsatzpläne sind fertig

Für den Winterdienst stehen zwei Multicar mit Schiebeschild, ein Traktor und ein Salzstreufahrzeug für die großen Flächen zur Verfügung. Die kleinen Rasentraktoren sollen wieder die Gehwege vom Schnee befreien.

Die Bereitschafts- sowie die Einsatzpläne für die einzelnen Routen sind ebenfalls zu Papier gebracht. Gefahrenstellen können unter der Telefonnummer 039292/ 60372 im Rathaus gemeldet werden. Priorität beim Winterdienst haben allerdings die Hauptstraßen und die nach Wichtigkeit festgelegten Routen wie Kitas und Schulen. Der Rest wird dann nach und nach abgearbeitet.

Um 3.30 Uhr werden die Witterungsverhältnisse geprüft

Der Bereitschaftsdienst sieht vor, dass ab 3.30 Uhr morgens ein Gemeindearbeiter die Witterungsverhältnisse prüft und bei Notwendigkeit die anderen Kollegen entsprechend informiert, so dass gegen 4.30 Uhr der Winterdienst auf den Straßen beginnen kann.

In diesem Zuge weist die Gemeinde noch einmal darauf hin, dass es auch den Gemeindearbeitern nicht möglich ist, zeitgleich überall zu sein und appelliert insofern immer wieder an die Fürsorgepflicht eines jeden Bürgers, seine Fahrweise dem winterlichen Wetter anzupassen. Ebenso wird an die Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung erinnert, in welcher die Pflichten von Grundstückseigentümern bei Schnee und Glätte entsprechend festgeschrieben sind.

Ebenfalls bittet die Gemeinde schon jetzt darum, die Fahrzeuge so auf den Straßen zu parken, dass die Räumfahrzeuge dann auch entsprechend arbeiten können.

Ein großes Lob haben die Gemeinde und insbesondere der Bauhof für die fast abgeschlossene Laubsaison parat. Die Vorbereitung zur Abholung mit dem Laubsauger haben sehr gut funktioniert.