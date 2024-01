30 Fahrzeuge der Katastrophenschutzeinheit des Landkreises Börde starten zur Hilfeleistung in den Landkreis Mansfeld-Südharz. Was sie dort erwartet.

Hohenwarsleben/Barleben/Groß Ammensleben - Auf dem Parkplatz der Autobahnpolizei an der A2 bei Hohenwarsleben herrscht am Donnerstagmorgen reger Betrieb. Es ist kurz vor 5 Uhr. Nach und nach trudeln große Feuerwehrfahrzeuge ein. Das gesamte Gelände ist von Blaulicht und Dieselgeruch erfüllt. Einige Kameraden stecken sich eine letzte Zigarette an, andere schieben die Rollläden der Fahrzeuge auf, um noch einmal die Technik auf festen Sitz zu kontrollieren.