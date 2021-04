1900 kleine Eichen im Kiefernwald bei Born in der Gemeinde Westheide gepflanzt

Born

Der Kreisverband Börde von Bündnis 90/Die Grünen rief zur Pflanzaktion und über 30 Naturfreunde folgten dem Aufruf. Für den Erhalt der Wälder in der Region wurde in einem Kiefernwald bei Born ein Experiment gestartet. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten soll hier aus dem Bestand mit Monokulturen ein Mischwald entstehen. Dafür sind knapp 2000 kleine Eichensetzlinge in den Waldboden gekommen.

Nicht nur jede Menge junger Bäumchen hatten die Bündnisgrünen des Landkreises mit in den Wald bei Born gebracht, sondern auch eine große Anzahl an Testsets. So konnte die Aktion erst starten, als das letzte negative Testergebnis der Teilnehmer vorlag.

Der Eichelhäher hat schon Vorarbeit geleistet

„Das Forstgebiet gehört zum ehemaligen Herzoglichen Forst Calvörde“, erklärte Kreisverbandsmitglied Christine Bauer. Laut kartografischer Darstellung des Messtischblatts aus dem Jahr 1902 sei dieses Gebiet schon vor über 100 Jahren fast ausschließlich mit Nadelbäumen bewachsen gewesen. Dies müsse sich jedoch ändern, damit der Wald bei den neuen klimatischen Bedingungen mit starken Stürmen und anhaltender Trockenheit erhalten bleibe.

„Die Natur hat auch in diesem Wald schon Vorarbeit geleistet“, sagte ein Experte bei der Pflanzaktion und weist auf die vereinzelten jungen Eichen, die bereits wenige Meter hoch hier wachsen. Helfer sei beispielsweise der Eichelhäher, der von weiter entfernten Eichen die Früchte als Vorrat hier im Wald verstecke und sie später nicht wiederfinden könnte.

Zusätzlich etwa 400 Sträucher an den Waldrand gesetzt

Nach einer genauen Anleitung für die Pflanzungen verteilten sich die über 30 Naturfreunde im Wald bei Born und brachten insgesamt 1900 Eichensetzlinge in die Erde. „Zusätzlich zu den Bäumen haben wir für den Waldrand auch noch 400 Sträucher wie Weißdorn, Schwarzdorn und Hartriegel gepflanzt“, erklärte Janett Altrichter vom Kreisverband der Bündnisgrünen.

Ursprünglich sollten bei der Pflanzaktion nur etwa 1000 Eichen den Wald bei Born bereichern. Doch die Lieferung aus der Baumschule war schließlich doch etwas üppiger ausgefallen. „Gepflanzt wurde schließlich fast die doppelte Menge“, so Christine Bauer. Eine solch große Anzahl hätten die Helfer an einem Tag nicht gepflanzt bekommen. Daher hätten die Naturfreunde die Pflanzaktion auf zwei Tage ausgedehnt.

Schutz und Pflege der kleinen Bäume ist dauerhaft gesichert

Nach Informationen der Organisatoren arbeite der Waldbetrieb, der diesen Forst bewirtschaftet, nach den Prinzipien der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft. Damit sei der Schutz und die Pflege der Bäume dauerhaft gesichert. Bäume, die nicht anwachsen würden vom Waldbetrieb nachgepflanzt.

In den nächsten 24 Monaten will der Kreisverband insgesamt 10000 Bäume im Landkreis Börde pflanzen. Die Aktion im Wald bei Born war dafür der Startschuss. Aus diesem Anlass kam auch Susan Sziborra-Seidlitz zur Pflanzaktion. Die Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen gab dabei zu bedenken, dass eine solche Aktion auch finanziert werden müsse. „Ich bin sehr froh wenn ich höre, dass für die 10000 Bäume schon Spenden in Höhe von 1000 Euro beim Kreisverband eingegangen sind“, so die Landesvorsitzende. Immerhin schlage ein Eichen-Setzling mit 1,50 Euro zu Buche.

Nächste Pflanzaktion erst wieder im Herbst

Nur wenige Zentimeter schauen nun die vielen kleinen Setzlinge aus dem weichen Waldboden. Gut zu erkennen sind sie dennoch, denn die Zweige sind weiß gefärbt. „Das ist Ziegenfett“, erklärt bei der Pflanzaktion ein Fachmann. Der verhindere, dass beispielsweise Rehe die in den nächsten Wochen sprießenden Triebe abfressen.

Die nächsten Pflanzaktionen, so die Aussage von Christine Bauer, könnten erst im Herbst wieder organisiert werden. „Das wird durch die biologischen Abläufe vorgegeben.“ Sobald es wärmer werde, könnten die Setzlinge nicht anwachsen.