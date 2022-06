Abrisspläne für Ebendorfer Scheune auf dem Mühlenhof stehen auf der Kippe

Ebendorf - Der Mühlenhof in Ebendorf gehört sei je her zum Erscheinungsbildung des 2000-Seelen-Ortes. Vor Jahren war das Wohngebäude von 1889 mit umfangreichen Mitteln aus dem Leader-Fördertopf saniert worden. Seitdem ist das Haus der Treffpunkt des Kultur- und Geschichtsverein von Ebendorf. Allerdings bereitet das Gelände Kopfzerbrechen, besser gesagt das große Gebäude auf der Rückseite: Die alte Becker-Scheune. Diese gilt schon seit Jahren als nur bedingt nutzbar. Schilder an der Außenwand warnen vor einer akuten Einsturzgefahr. Davon zeugen auch die historischen Holzbalken immer Inneren. Der Giebel neigt sich bereits bedenklich und auch die Außenwand weist deutliche Risse auf. Nun muss eine Lösung her. Das letzte Mittel soll dabei der Abriss sein.