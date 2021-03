Die Gartenstraße gibt es in Wolmirstedt und Glindenberg, die Neue Straße ebenfalls und noch in Farsleben. Ab dem kommenden Jahr soll es jeden Namen nur einmal geben. Foto: Gudrun Billowie

Im kommenden Jahr könnten Anlieger von 13 Straßen der Einheitsgemeinde Wolmirstedt eine neue Adresse bekommen.

Wolmirstedt l In Wolmirstedt und den Ortsteilen sollen 13 Straßen ab 1. Januar 2022 umbenannt sein. Das betrifft diejenigen, die doppelt oder gar dreifach vorhanden sind. Damit sollen mehrfach vergebene Straßennamen Geschichte sein und Verwechslungen ausgeschlossen werden. Helfen soll das vor allem der Post, Rettungsdiensten oder der Polizei. Die Bürger der betroffenen Straßen wurden noch nicht gefragt.



Das stieß im Glindenberger Ortschaftsrat auf wenig Gegenliebe. „Wir sollten den Bürgern erst einmal die Gelegenheit geben, sich eine Meinung zu bilden“, sagt Thomas Schlenker (Grüne). Er plädiert dafür, erst einmal eine öffentliche Debatte zu führen. Deshalb solle der Stadtrat noch nicht – wie geplant – am 25. März über die Änderung der Straßennamen befinden.



Straßennamen sollen Ordnen und Sortieren

Straßennamen sollen Ordnen und Sortieren, dafür sorgen, dass Grundstücke schnell und eindeutig gefunden werden. Das ist einerseits im privaten Bereich wichtig, wenn sich Besuch angesagt hat, aber die Adresse hat auch eine wichtige öffentliche Funktion.



Zum Beispiel, wenn es brennt oder ein Notarzt gebraucht wird. Dann müssen Rettungsfahrzeuge, Polizei, Post, Feuerwehr und sonstige Behörden schnellstens vor Ort sein. „Die Feuerwehr hatte bisher keine Probleme“, spricht der Glindenberger Ortswehrleiter Andy Opitz für die gesamte Stadtfeuerwehr, aber die Kameraden leben hier und kennen sich aus.„



Das bestätigt die Rettungsleitstelle des Landkreises Börde. Auch dort sind keine Verwechslungen bekannt, auch nicht, dass ein Krankenwagen jemals im falschen Ortsteil stand.



Polizei klingelt schonmal an der falschen Adresse

Anders Paketboten, Postmitarbeiter oder Polizisten. Dort sind auch Ortsfremde beschäftigt und für die ist es schwierig zu erkennen, ob beispielsweise die Gartenstraße in Wolmirstedt oder in Glindenberg gemeint ist. “Ortsfremde Polizisten haben schon im falschen Ortsteil bei Bürgern geklingelt, um ein Delikt zu klären“, weiß Andy Opitz , “die Dame hat einen ziemlichen Schreck bekommen.“ Deshalb sei es wichtig, eine eindeutige Adresse zu haben.



Die Verwaltung hat bereits Vorschläge erarbeitet und sich bei den Änderungen eng an die bisherigen Straßennamen angelehnt (siehe Infokasten). So soll beispielsweise aus der Heinrichsberger Straße in Wolmirstedt die Alte Heinrichsberger Straße werden und die Heinrichsberger Straße in Glindenberg ihren Namen behalten.



Welche von den zwei, beziehungsweise drei namensgleichen Straßen einen neuen Namen bekommt, wurde unter anderem danach entschieden, wieviele Bürger dort ihren Hauptwohnsitz haben und wieviele Gewerbetreibende dort gemeldet sind. Die Straße mit den wenigeren Einwohnern ist für den neuen Namen vorgesehen.



Außerdem wurde darauf geachtet, dass in den betroffenen Ortsteilen und der Kernstadt jeweils etwa gleich viele Straßen umbenannt werden. Somit sind vier Straßen in Wolmirstedt, vier Straßen in Farsleben und fünf Straßen in Glindenberg zur Änderung vorgesehen. Doch wieso gibt es in Wolmirstedt eigentlich doppelte Straßennamen?



Gebietsreform ist an Doppelnamen Schuld

Dieses Phänomen gibt es seit zwölf Jahren. 2009 wurden Glindenberg und Farsleben im Zuge der Gebietsreform eingemeindet, wurden Ortsteile von Wolmirstedt und brachten ihre Straßennamen mit. Deshalb gibt es die Neue Straße sogar gleich dreimal, in Wolmirstedt, Farsleben und Glindenberg.



Schon damals sollten die doppelt vorhandenen Straßen umbenannt werden, doch letztlich wurde davon Abstand genommen, um Bürgern zeitlichen Aufwand und Kosten zu ersparen, die mit der Änderung der Adresse verbunden sind. Doch nun gibt es einen neuen Vorstoß, bei dem die Verwaltung die Betroffenen allerdings unterstützen will.



Die Änderung der Personaldokumente und Betriebsanschriften für Gewerbetreibende bei der Gewerbeummeldung sollen kostenfrei sein. Außerdem zahlt die Stadt die neuen Schilder. Müssen Briefköpfe oder andere Dokumente verändert werden, ist das wiederum Sache der Anlieger.



Umbenennungszwang gibt es keinen

Einen Zwang, doppelte Straßen in einer Kommune umzubenennen, gibt es in Sachsen-Anhalt nicht. Auch deshalb besteht der Glindenberger Ortschaftsrat auf behutsames Vorgehen und Einbeziehung der Bürger. Andy Opitz (SPD) sieht außerdem noch konkreten Diskussionsbedarf. Er kann sich partout nicht vorstellen, dass es mitten in Glindenberg künftig eine Straße geben soll, die Wolmirstedter Landstraße heißt.



Diesen Namen soll die Wolmirstedter Straße bekommen, während die Wolmirstedter Straße in Farsleben ihren Namen behalten soll, weil sie eine Landesstraße ist. Die Verwaltung fürchtet, dass eine Umbenennung schwierig wird. Nach dem Einwand der Glindenberger ist sie jedoch bereit, noch einmal zu prüfen.



Liebe Leser, uns interessiert die Meinung der Bürger. Haben Sie Vorschläge, schreiben Sie uns unter redaktion.wolmirstedt@volksstimme.de.