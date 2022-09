Alte Gewerke an alten Klostermauern von Groß Ammensleben

Der Tag des offenen Denkmals in Groß Ammensleben ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Besucher konnten in längst vergangene Zeiten eintauchen. Im Mittelpunkt standen Kirche und Kloster.

Groß Ammensleben - In Groß Ammensleben hat am Sonntag bunter Trubel geherrscht. Im Rahmen des Tags des offenen Denkmals haben der Förderverein „Klosterkirche Groß Ammensleben an der Straße der Romanik“ und das Caritas-Wohnheim „Sankt Clara“ zu einem ganztägigen Rahmenprogramm eingeladen. Bereits das zehnte Mal wurde Hand in Hand vorbereitet, organisiert und aufgebaut. Schließlich befindet sich das Wohnheim in einem ehemaligen Herrenhaus auf der einstigen Domäne.