Einkaufen in der Börde

Silke Schröter in der "Plauderecke" ihres Dorfladens, in dem Fotos von ihrem Mann, Sohn und Papa ebenso präsent sind, wie von einem guter Freund (Foto Mitte) , der mittlerweile verstorben ist. Er ermutigte sie dazu, den Laden zu eröffnen.

Angern - Silke Schröter öffnet am 28. September zum letzten Mal ihren Dorfladen in Angern. Was das für die Kunden bedeutet.