Spielt in Meitzendorf jemand Ordnungshüter?

Mindestens ein öffentlicher Mülleimer in Meitzendorf ist mit einem illegalen Verbotsschild beklebt worden, das Ortsbürgermeister Peter Hiller wieder entfernen musste.

Meitzendorf - Peter Hiller (CDU) ist stinksauer. Der Ortsbürgermeister von Meitzendorf ärgert sich aktuell über eine vermeintliche kleine Sache, jedoch mit großer Wirkung. So wurde in der jüngsten Vergangenheit mindestens ein von der Gemeinde Barleben in Meitzendorf aufgestellter Mülleimer illegal plakatiert.