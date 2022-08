Corona-Test Auf der Suche nach einem Corona-Test in Wolmirstedt

In den Schlagzeilen ist Corona inzwischen weit hinter die Gaskrise gerutscht. In der Bevölkerung ist das Virus allerdings weiter präsent, ebenso der Umgang damit. Ein Testzentrum in der Börde zu finden, ist jedoch nicht immer einfach.