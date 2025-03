Der Barleber Haushalt 2025 ist beschlossene Sache. Nun können der Buschweg und der Breiteweg saniert werden. Was die Gemeinde sonst noch in diesem Jahr vor hat.

Investitionen in der Börde

Der Buschweg in Barleben soll saniert werden. Mit dem ersten Teilstück wird wohl noch in diesem Jahr begonnen.

Barleben - Die Mitglieder des Barleber Gemeinderates haben am Dienstagabend die Haushaltssatzung für das laufende Jahr beschlossen. Dieser sieht im Ergebnisplan ein Volumen in Höhe von 44,306 Millionen Euro vor. Der Großteil der Erträge – etwa 56 Prozent – holt die Gemeinde über die Gewerbesteuer rein. 25,065 Millionen Euro werden in diesem Jahr erwartet. Für 2026 sieht die Verwaltung jedoch einen Rückgang auf rund 23,7 Millionen Euro voraus.