Barleben: So geht es den Familien

Leben in der Börde

Barleben - Wenn Dieter Montag an den Wohnungstüren klingelt, zückt er immer zuerst seinen Dienstausweis. Schließlich schaut der Barleber ganz offiziell in Haushalten vorbei. Auftraggeber ist das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt. Das Dokument mit der Nummer 100142 in seinen Händen weist ihn als „staatlich bestellten Erhebungsbeauftragten für den Mikrozensus“ aus.