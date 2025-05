Mit einem symbolischen Spatenstich beginnt das große Buddeln auf dem Sportkomplex Am Anger. Drei Millionen Euro fließen in das Vorhaben. Doch es braucht Zeit, bis das Gelände genutzt werden kann.

Landtagsabgeordneter Tim Tessmann, Barlebens Ortsbürgermeister Christopher Schulte, Gemeindebürgermeister Frank Nase, FSV-Vorstand Andreas Ibe und Innenstaatssekretär Klaus Zimmermann (von links) starten die Baumaßnahme rund um den Sportkomplex Am Anger in Barleben mit einem symbolischen ersten Spatenstich.

Barleben. - Endlich ist es geschafft: Nach mehr als zehn Jahren Vorbereitung und einer Kostensteigerung von mehr als 100 Prozent sind gestern offiziell die Bauarbeiten am Sportkomplex Am Anger in Barleben gestartet. „Was diese Gemeinde für seine Bürger beschlossen hat, davor kann man nur den Hut ziehen“, sagte Sachsen-Anhalts Innenstaatssekretär Klaus Zimmermann (CDU) kurz vor dem symbolischen ersten Spatenstich. Was alles entsteht...