Wolmirstedt. - Immer wieder brennt es in Wolmirstedt: Sechs Autos und zwei Gartenlauben wurden in diesem Jahr bereits in Wolmirstedt angezündet – Mülltonnenbrände sind da noch nicht mitgezählt. Täter sind bisher nicht gefasst. Müssen sich Wolmirstedter also auf weitere Feuer einstellen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.