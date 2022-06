Benediktinerabt aus Trier kommt zum Festgottesdienst nach Groß Ammensleben

Am Tag des offenen Denkmals wird in der ehemaligen Klosterkirche in Groß Ammensleben hoher Besuch erwartet.

Groß Ammensleben - Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, wird in der ehemaligen Klosterkirche in Groß Ammensleben hoher Besuch erwartet. „Ein ganz besonderer Gast wird Abt Ignatius Maaß von der Benediktinerabtei Sankt Mattias in Trier sein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Vorsteher des altehrwürdigen Klosters wird ab 10 Uhr einen Festgottesdienst zur Einweihung der zwei sanierten Kapellen beiwohnen.