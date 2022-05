Blaue Nase hilft e.V. sucht auf dem Martinsmarkt in Colbitz weiter nach passenden Stammzellspendern

Colbitz - Viele Gäste zog es am Wochenende auf den Martinsmarkt nach Colbitz. Jede Menge Kunsthandwerk wurde rund am die Töpferwerkstatt von Katrin Böhm angeboten. Und zwischen all den kreativen Ideen aus Ton, selbstgemachten Seifen und Holzarbeiten wurde auch an die Hilfsbereitschaft der Besucher appelliert.